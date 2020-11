Roban bicicleta a jugadora del América y cervecera le regalará una nueva

CDMX.- Mostrando su frustración la defensa de las Águilas del América, Eleisa Santos hizo publica su impotencia al saberse víctima de la delincuencia, luego de ver como se robaban su

Mediante una historia de Instagram, Santos explicó que el hecho ocurrió mientras se encontraba realizando unos trámites luego de extraviar unas tarjetas bancarias.

Sentí horrible porque mi bici es mi medio de transporte, es plegable, no saben el esfuerzo que hice, los ahorros que tuve que hacer para comprarla, obviamente no me alcanza para un coche.