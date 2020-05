‘Pizarro le faltó el respeto a Jorge Vergara, discusión en Twitter fue genuina’, revela Higuera

Guadalajara, Jalisco.- En entrevista para ‘Unanimo Deportes’, el ahora comentarista de ESPN, José Luis Higuera reveló que Rodolfo Pizarro faltó el respeto a Jorge Vergara y señaló que la discusión con el jugador en Twitter no fue armada o inventada.

Higuera señaló que no tiene problemas con Pizarro, asegurando que lo ayudó en su tiempo en Chivas, pero debido a un tema con el representante, comenzaron los problemas, aunque hubo una normal relación de trabajo.

Higuera aclaró que la falta de respeto, no fue un insulto a Jorge Vergara, sino creó una situación incorrecta, por las formas.

Higuera señaló que Pizarro le asigna la responsabilidad de su salida de Chivas y resaltó que solo ha tenido buen trato con el ahora jugador de Inter Miami, reiterando que no tiene nada en contra del futbolista y aclarando que las discusiones son genuinas.

Cuando se dio el tema de Twitter, es genuino. Existe obviamente una molestia de mi parte, que liga situaciones que no son correctas y seguro él me asigna como culpable y cree que es por el tema de los bonos. Al final, sí es auténtico lo que ha pasado entre él y yo, no es nada armado, ni nos ponemos de acuerdo”, finalizó.