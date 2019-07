'Federer y Nadal dan inspiración', dice Djokovic tras ganar Wimbledon

Londres, Inglaterra.- En una final histórica, Novak Djokovic logró su quinto título de Wimbledon, al vencer a Roger Federer en una final que se fue a cinco sets y duró casi cinco horas, pero en conferencia de prensa, el tenista serbio declaró que su rival, así como Nadal son inspiración.

Sobre el tiempo que siga jugando tenis, Djokovic señaló que no solo dependerá de él, sino de las circunstancias de la vida, porque no solo se dedica al tenis, también es padre y esposo, y debe haber un balance.

En el All Tennis Club, Djokovic venció a Federer con sets de 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 y 13-12 (3) y tras su victoria, comió pasto.

Con este triunfo, Djokovic llegó a 16 títulos de Grand Slam, colocándose en tercer lugar de los más ganadores, solo detrás de Rafael Nadal que tiene 18 y Roger Federer, que tiene 20.

Tras la derrota, Roger Federer fue cuestionado sobre cómo ha logrado mantener el nivel a sus 37 años.

Espero dar la esperanza a otras personas que tienen 37 años, de que esto no se termina. Me siento muy bien y me tomará tiempo para recuperarme físicamente, pero me siento, no pude haber dado más”, declaró.