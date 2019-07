Buenos Aires.- Y explotó la bomba en el América. El 11 de junio, Super Deportivo había anticipado que Roger Martínez se planteaba la posibilidad de dejar las Águilas. Luego de haber realizado una buena Copa América con Colombia, el delantero tuvo un diálogo con el “Piojo” Herrera y, aunque se mostró agradecido con la institución, le hizo saber que cree que es el momento de dar el salto.

A pesar de no ser un futbolista que suele dar entrevistas, se sinceró en diálogo con este medio: “Estoy muy contento y agradecido por todo lo que el América hizo por mí. También con el ‘Piojo’, que me hizo crecer como jugador y como persona. Pero pienso que es un momento para crecer dar el salto y volver a Europa”.

Martínez, que fue adquirido por 15 millones de dólares, le hizo saber su decisión al entrenador: “Mi representante me ha dicho que hay equipos de Europa interesados en mí. Lo hablé con el entrenador y le dije que si llegaba una buena propuesta para mí y para el club, quería aprovecharla".

Mi objetivo es estar en Europa y ojalá se dé esa oportunidad”.

El colombiano tuvo un breve paso por el Villarreal de España, aunque no contó con chances de consolidarse. “Cuando estuve allí no logré demostrar mis capacidades. Pienso que es el momento. Hice una buena Copa América y me salieron las cosas en lo personal. Estoy muy agradecido al América y al Piojo, pero es el momento de mirar hacia otro rumbo”, afirmó.

Martínez durante la reciente Copa América en Brasil.

Martínez dijo que su representante es quien se encarga de las negociaciones y que él prefiere mantenerse al margen y tan sólo enterarse en la etapa final y hasta ensayó una especie de despedida: “En un año ganamos tres títulos y vine al América a ganar y por suerte las cosas salieron bien”.

El colombiano manifestó que no habló con ningún directivo sobre la situación, pero indicó que “ellos saben que el sueño de todo futbolista es ir a Europa, es cuestión de que llegue algo que me ayude a mí y a la institución”.

El domingo, Roger ganó el Campeón de Campeones ante Tigres.

Si bien no trascendieron los nombres de los interesados, desde España e Italia existen propuestas por Martínez, aunque el América pretenderá deshacerse de él por un número que valga la pena.

El llamado de Boca

Más allá de haber nacido en Colombia, Roger debutó en primera división en Argentina, en Racing Club, uno de los cinco grandes de ese país y por eso recibió un llamado más que importante.

“Sé por mi representante que hubo un interés de Boca. Agradezco que una institución tan grande se fijara en mí. Me siento privilegiado pero mi objetivo está en Europa”, cerró.