"Roger Martínez sólo se va del Ame si pagan lo que vale": Piojo

México.- Fue en conferencia de prensa en la que Miguel 'Piojo' Herrera habló sobre el caso 'Roger Martínez'. Y es que hace unos días el jugador del América comentó que quería buscar una nueva oportunidad en el futbol de Europa.

Él (Roger) no pidió su salida, solo pidió que sí había una oferta se hiciera, pero ahorita no la hay en la mesa de Santiago Baños. América trae jugadores no para venderlos sino para hacer lo que hizo hoy en el partido”, señaló.

“Es normal que quiera regresar a Europa, todos quieren ir allá. En su tiempo lo buscamos y pagamos caro, si llega una oferta por él lo hablaremos. Hoy demostró que su cabeza lo tiene en América”, dijo.