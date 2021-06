Naomi Osaka 'se baja' de Roland Garros: “He sufrido depresión desde 2018”

Naomi Osaka, ganadora de cuatro Grand Slam desde 2018 y segunda del ránking de la WTA, abandonó la edición 2021 de Roland Garros por un tema de “salud mental”, según dio a conocer la tenista a través de su cuenta de Instagram.

En un largo escrito, Osaka confesó que ha sufrido depresión y ansiedad desde hace ya algunos años y las conferencias posteriores a los partidos, a las que todo tenista está obligado de acuerdo con la organización del torneo parisino, no ayudaban a mejorar su estado anímico ni mental.

“La verdad es que he sufrido depresión desde el Abierto de Estados Unidos en 2018 y me ha sido muy difícil lidiar con ello (...) Aunque la prensa siempre se ha portado muy bien conmigo, no soy una oradora natural y hablar frente a las cámaras me genera mucha ansiedad”, confesó Osaka.