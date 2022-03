Ronaldinho pidió un alto a la violencia en Querétaro: “Jamás imaginé que pasaría algo así”

“Jamás imaginaría que pasaría algo así”, dijo Ronaldinho a su llegada a México y cuando fue cuestionado por los lamentables sucesos que tuvieron lugar hace algunos días en La Corregidora, inmueble que conoce y bastante bien.

El astro brasileño está en nuestro país al ser uno de los 12 jugadores investidos en el Salón de la Fama de Pachuca, y a su llegada, el exjugador del Barcelona se dio tiempo para recordar su etapa en Querétaro y, luego de lo sucedido en la jornada 9 del Clausura 2022, enviar un mensaje a la afición.

“He visto lo que pasó en Querétaro … Difícil creer, yo que he vivido ahí, jamás imaginaría que pasaría algo así. Envío un fuerte abrazo a Querétaro , todos los amigos que he hecho, espero que dentro de poco puedan tener una vida normal, un futbol normal”, dijo Dinho en la conferencia de prensa previa a la ceremonia.

Durante el partido entre Querétaro y Atlas, correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2022, un enfrentamiento entre las barras de ambos equipos provocó caos tanto en las tribunas como en el terreno de juego y dejó a 26 personas lesionadas.

Aunque la mayoría de los heridos, los más graves incluso, ya fueron dados de alta o están a punto de salir del hospital, el hecho le dio la vuelta al mundo y sigue generando reacciones, todas ellas pidiendo un alto a la violencia que empaña el futbol y a las que se sumó el brasileño.

Ronaldinho llegó a la Liga MX en 2014 para defender la camiseta de Querétaro. Su fichaje causó revuelo en el futbol mexicano y, aunque sólo jugó un año, dejó extraordinarios momentos, como cuando fue ovacionado en el Estadio Azteca luego de ponerle un baile al Club América en su propia casa.

“Aquí en México hubo un momento que no olvido, cuando vinimos a jugar contra América en la Ciudad de México y toda la afición me trató con cariño. He tenido la suerte de hacer dos goles, he jugado poco tiempo y las cosas salieron muy bien, es un momento que guardo con mucho cariño”, finalizó.