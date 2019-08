Ronda Rousey sufre terrible accidente en México y se hace viral la foto

México.- La famosa ex peleadora de la UFC, quien además ha sido medallista olímpica en Beijing 2008 en la disciplina de judo y que ha participado en la WWE, la pasó bastante mal en su estancia en México y es que Ronda Rousey por poco pierde medio dedo de su mano izquierda.

Todo ocurrió durante la grabación de la serie de televisión 9-1-1, que se realizaba en México, informó el portal TMZ.

En la escena, Ronda tenía que azotar una puerta, sin embargo machucó sus dedos medio y anular. Sin decir nada al director, la ex monarca del UFC siguió rodando la escena hasta que gritaron "corte".

Inmediatamente fue atendida y trasladada a un hospital de San Diego, California, donde fue sometida a una cirugía.

"Le dije al director sobre la situación y me llevaron en ambulancia al hospital, donde rápidamente me recolocaron el hueso y el tendón con una placa y tornillos. Regresé a grabar al día siguiente y terminé mis escenas antes de volver a casa para recuperarme.

"Me impresionan la medicina moderna. Ya recuperé el 50 por ciento de rango de movimiento y apenas han pasado tres días. Hay mucho más en la historia de lo que puedo escribir. No se olviden de sintonizar la próxima temporada de 9-1-1 para que vean lo bien que puedo fingir que no me dolió aunque se me esté cayendo el dedo", escribió la ex campeona de la WWE en Instagram.