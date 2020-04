‘‘Ruso’ es un mi…’, dice Albert y revela que Alarcón no lo dejó llegar a Televisa

CDMX.- En REC, programa que se transmite en YouTube, el periodista Carlos Albert se lanzó en contra de Javier Alarcón y de Daniel ‘Ruso’ Brailovsky. Sobre éste último, aseguró que era un ‘mi…’.

Con Gerardo Velázquez de León, Luis Castillo y Enrique Von Beas, Carlos Albert reveló que en 50 años como periodista ha tenido problemas, que se han solucionado, con otros comentaristas deportivos, pero cuando se acordó de Javier Alarcón y del ‘Ruso’ Brailovsky, no perdonó.

Cuestionado por Von Beas sobre Alarcón, Carlos Albert reveló que el comentarista no lo dejó llegar a Televisa.

Albert mencionó que a través de una persona con alto nivel en Televisa, platicó y tuvo la oportunidad de llegar a Televisa, recordando que su padre fue fundador de la televisora, un pilar de la empresa, porque hizo un control remoto.

Todos, incluyendo Emilio Azcárraga dijeron que no había problema. Una persona que tenía un buen puesto allá, fue suficiente para que no llegara a Televisa y se llama Javier Alarcón”, declaró.

Para Velázquez de León, fue positivo que Albert no llegara a Televisa, porque habría estado con ‘El Compayito’.

Von Beas le preguntó sobre su relación con Daniel ‘Ruso’ Brailovsky, Carlos Albert aseguró que el exjugador de América era “un mi…”.

(La relación) para nada (bien). Ese es un mi... El ‘Ruso’ Brailovsky es un mi…, es una persona que no respeta. ¿Qué me hizo? Creyó que me podía ningunear y en vivo, lo mandé al carajo. Se rompió mi relación y es mala persona”, declaró.