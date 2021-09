SAT congela cuentas bancarias a Conade; Comisión no puede realizar pagos

CDMX.- Debido a una auditoría realizada en 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) congeló cuentas bancarias a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por lo que la Comisión no puede realizar pagos y operar normalmente.

De acuerdo con información de Proceso, el pasado 15 de septiembre, el SAT congeló cuentas a Conade por una auditoría fiscal de 2018, cuando aún Alfredo Castillo era el titular de la Comisión, y debido a que la actual administración no hizo caso a los requerimientos de información y documentación hechos en abril y mayo de este año, se tomó la decisión.

Alfredo Castillo fue titular de Conade de 2015 a 2018

Ante el congelamiento de cuentas bancarias, Conade no puede realizar pagos y operar normalmente, por lo que promoverá un juicio de amparo y la Comisión recibirá una multa que no podrá ser pagada con recursos públicos, por lo que se espera que se cubra con dinero de los servidores públicos que no cumplieron con sus funciones.

Actualmente, la Conade es presidida por Ana Gabriela Guevara. A inicios de año, Alfredo Castillo fue inhabilitado por diez años, debido a que mintió en sus declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016.

