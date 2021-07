El ‘Pípila’ y Guanajuato motivan a Nacho Ambriz en su presentación con el Huesca

Ignacio Ambriz fue presentado como nuevo director técnico de la Sociedad Deportiva Huesca en España y en sus primeras impresiones se dijo listo para el reto de dirigir a un equipo que busca retornar a la Primera División ibérica y lo hizo recordando a Guanajuato, estado en el que vivió los más recientes años cuando fue timonel del Club León.

Allá en México donde viví la última parte de mi carrera que es Guanajuato (Sic), hay uno que le dicen el ‘Pípila’ trae una piedra atrás muy grande con la que se cubre la espalda, entonces la traigo seguramente conmigo para soportar críticas, para soportar todo, aparte de que soy mexicano y vengo a hacer un gran trabajo”.

Ambriz pasó sus más recientes años avecindado en León.

Abordado por los medios de comunicación locales en la sala de prensa del estadio Alcoraz, Ambriz contestó sin temor por qué tomó la decisión de dirigir al Huesca: “En México me dicen ¿Cómo segunda división? Pero no saben que la Liga está catalogada como una de las seis mejores del mundo, entonces eso me dice que será una exigencia muy fuerte, se que es un torneo muy largo, pero hay que saber llegar al final”

Así explicó la diferencia entre el futbol mexicano y el español al que ahora llega:

No es lo mismo como en México que son torneos cortos que tienes que preparar al equipo, porque a veces cuatro partidos no te salen y estas fuera, pero entiendo el torneo aquí y no me vuelve cómodo, no puedo decir: “ah bueno son tantas jornadas, no eso no,” el equipo tiene que empezar bien y cerrar mucho mejor”.

Finalmente dejó en claro que prefirió sacrificar los beneficios económicos de los cuales gozaba en México para tomar el reto de dirigir en Europa con el objetivo de dar con los mejores resultados: “Para mí lo más importante siempre es formar familias y con eso hare que el equipo juegue de la mejor manera”

Nacho Ambriz ya conoció a su nuevo plantel y dirigió su primera prática.

Al término de su presentación Ambriz dirigió su primera práctica con el Huesca, equipo que buscará retornar a Primera División.