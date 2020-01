Salida de William, prioridad en el León

León.- Tener cuatro porteros de cara al Clausura 2020, no es algo que presione a la directiva del Club León, sin embargo, darle salida a William Yarbrough, es una de las prioridades.

El portero del bicampeonato, William Yarbrough, tuvo muy poca actividad en el último año con la Fiera, por lo cual, su salida ha sido negociada desde el torneo pasado, sin que se haya podido llegar a un arreglo con algún otro equipo.

En el caso de William ha habido interés de algún equipo de la MLS, pero todavía no se ha cerrado, al final de cuentas el jugador está en León, pertenece al León y ya se verá”, dijo Rodrigo Fernández sobre el futuro de Yarbrough. “Estamos también tranquilos de contar con William en el equipo, hay todavía tiempo... en otras ligas todavía ni siquiera van arrancar, entonces se frena un poquito esto (traspaso de Yarbrough)”.

Se sabe que William Yarbrough tuvo un acercamiento importante con el Houston Dynamo para llegar a la franquicia de la Major League Soccer de Estados Unidos, sin embargo, la opción sigue sin concretarse.

La llegada de Sebastián Fassi a la portería, supone una mayor competencia bajo los tres postes para ser el segundo portero de la Fiera, toda vez que Rodolfo Cota se ha afianzado como titular en el esquema del técnico Nacho Ambriz.

Y es que junto a Fassi, Guillermo Pozos y William Yarbrough pelearían un puesto por el segundo lugar en la portería esmeralda, en un semestre donde habrá dos competencias en juego: Liga MX y Concachampions.

Sí por ese lado sí (hay presión), sobre todo en este caso que estamos hablando de William que su deseo es jugar y nosotros queremos darle esa oportunidad y si no es aquí estamos dispuestos a que pueda ser en otro equipo”, ahondó Rodrigo Fernández. “Pero si no, también por otro lado estaríamos muy tranquilos teniendo tantos porteros, sabemos que estaría la portería bien cubierta y no tendríamos ningún problema”.