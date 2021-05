‘Atlético Morelia sigue siendo de segunda’, discute Salinas Pliego con Higuera

Morelia, Michoacán.- Tras el pase de Atlético Morelia a la final de Guard1anes 2021 en Liga Expansión MX, Ricardo Salinas Pliego felicitó a José Luis Higuera, pero posteriormente ambos empresarios comenzaron la discusión en Twitter, en la que el dueño de Mazatlán FC aseguró que Morelia “sigue siendo de segunda” y para el equipo de Sinaloa no sería negocio enfrentar al de Michoacán.

En una primera publicación, Ricardo Salinas Pliego felicitó a José Luis Higuera por el triunfo de Atlético Morelia en semifinales e Higuera lanzó el desafío ante Mazatlán. Salinas Pliego señaló que Higuera quiere conocer ‘El Kraken’ y será bienvenido… cuando Morelia esté en Liga Mx.

Higuera respondió, preguntándole a Salinas Pliego si tiene miedo, asegurando que Atlético Morelia demostraría sería de primera división.

Higuera respondió, reiterando su agradecimiento por la felicitación y recordando que Mazatlán no pudo entrar a repechaje de Guard1anes 2021. El Presidente de Atlético Morelia reafirmó un partido ante Mazatlán en Estados Unidos.

¿Te alcanza el presupuesto para llevarlos? Como te lo dije, tu equipito de segunda división (por más que llores en Twitter) sigue siendo de segunda y no es orgullo ganarles, sería un abuso de mi Mazatlán FC”, respondió Salinas Pliego.

José Luis Higuera volvió a responder, señalando que Atlético Morelia tiene el apoyo de socios de Michoacán y jugarán donde se diga. También deseó que Mazatlán no tenga problemas de descenso.

Me dan lástima usted y sus socios michoacanos, mire que hacerlos gastar dioquis para luego humillarlos, ya ve que la gente no quedó muy contenta con que me llevara a mi equipo. Si así siguen, soñando con mi Morelia (Mazatlán), ahora imagínese les ganemos por goliza”, escribió Salinas Pliego.