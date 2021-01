Salvador Cabañas confirmó la pérdida de la vista en su ojo izquierdo

Asunción, Paraguay.- Salvador Cabañas explicó las secuelas que tiene luego del atentado que sufrió en la Ciudad de México en 2010.

En entrevista para 'El Alargue Caracol', el exfutbolista paraguayo actualizó como es que pasa estos días de pandemia en su tierra natal, en donde dijo que se cuida junto con sus padres y espera que pronto termine dicha situación.

Aceptó que sobrevive con algunas ganancias de negocios que tiene y con dinero que ele otorga la Federación Paraguaya de Futbol al ayudar a distintas selecciones.

Uno de los problemas con los que tiene que lidiar y que no le ha permitido jugar al futbol es la pérdida de la vista en su ojo izquierdo:

Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie", señaló.