Salvador Cabañas perdona a Adrián Marcelo por burlarse del balazo del 'JJ'

Salvador Cabañas perdonó al conductor Adrián Marcelo por hacer un chiste sobre el ataque que sufrió el exjugador del América en 2010.

Hace dos años, el conductor Adrián Marcelo se burló del ataque a Salvador Cabañas, durante la transmisión de un partido de Chivas.

Durante la narración del partido de Chivas contra Juárez, el 13 de enero de 2020, Adrián Marcelo se vió envuelto en polémica al burlarse del disparo que sufrió en la cabeza Salvador Cabañas en el Bar Bar.

Al momento de anotar José Juan Macías, conocido como “JJ”, el comentarista se refirió a la anotación diciendo:

“El JJ disparó y no a Cabañas”.

El comentario resultó muy desagradable y lo atacaron en redes sociales e inclusive pidieron su despido de Multimedios.

Este jueves, en una entrevista que le hicieron a Salvador Cabañas, le preguntaron sobre lo que opinaba del comentario de Adrián Marcelo, a lo que contestó “Que lo había perdonado”.

“Yo me acuerdo que ese comentario lo hicieron en un partido, yo no tengo ningún problema en eso, que hablen de mí, que digan lo que quieran. Le dije públicamente que lo había perdonado, que no tengo ningún problema, lo m8o había pasado y ya termino totalmente”.