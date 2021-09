‘No es que esté casado con México’, dice Santiago Muñoz sobre el 'Tri'

CDMX.- En entrevista con Herculez Gomez, el nuevo jugador de Newcastle United, Santiago Muñoz, señaló que está cómodo con el trato que ha recibido en Selección Mexicana, pero aún no “está casado con el equipo”, ya que también puede ser llamado a la Selección de Estados Unidos.

Cuestionado por Herculez Gomez sobre si fue difícil decidirse por la Selección Mexicana o si aún tiene dudas, Santiago Muñoz señaló que “no está casado con México”.

Te corregiría, no es que ya esté casado con México, la verdad no. La verdad estoy muy a gusto, con el trato, lo que me han hecho, lo que he pasado con Selección, pero yo no sé qué pueda pasar en el futuro”, declaró Santiago Muñoz.