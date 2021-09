Torreón, Coahuila.- ¡Se calentaron los ánimos! En el pasado partido de Santos ante FC Juárez, el jugador Diego Valdés y el técnico Guillermo Almada discutieron, y en conferencia de prensa, el DT explicó que le dio sus motivos de la sustitución al futbolista.

En la cancha del estadio TSM, Diego Valdés salió al minuto 74’ y en su lugar entró Alessio Da Cruz, pero en la banca, el futbolista mostró su molestia, pateando una de las bancas y tirando un termo que le dieron, cuando se dio la discusión con el técnico Guillermo Almada.

En la discusión, Almada le dio indicaciones, pero Valdés señalaba que siempre él era al que sustituyen.

En el partido ante FC Juárez, Diego Valdés fue titular y marcó el primer gol para Santos.

En conferencia de prensa, el técnico Guillermo Almada explicó que es entendible que Diego Valdés se haya molestado, porque como jugador quieres seguir en el terreno de juego.

Fui a aclararle ciertas situaciones que no me gusta dejar en el aire y nada más que eso. Le di una opinión que yo le quería dar, él la aceptó y la entendió. Fui jugador de futbol y lo entiendo, debemos controlarlo. Cuando uno sale, no sale feliz”, declaró Almada, añadiendo que no le gusta que los jugadores hagan berrinche, pero no le gusta dejar hilos sueltos.