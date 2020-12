‘Santos me dio el torneo de Liga, lo máximo’, oficializan salida de Julio Furch

Torreón, Coahuila.- Mediante sus redes sociales, Santos hizo oficial la salida del delantero Julio Furch, después de ocho torneos en el equipo de Liga Mx.

Como lo había adelantado Superdeportivo, Julio Furch llegará a Atlas de Guadalajara.

Con un video, Santos agradeció a Julio Furch por su paso con el equipo, quedando en la historia de la institución, ya que anotó 69 goles en 158 partidos, siendo el sexto máximo anotador del equipo de Torreón.

Me dio el torneo de Liga que no se me había dado y creo que eso es lo máximo que se me ha dado”, declaró Furch