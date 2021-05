“Gran video, me hiciste reír”, Acevedo responde al video de su ‘doble’ en TikTok

Se llama Alexa Martínez y atrajo la atención en redes sociales por su parecido con el guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo. La joven mexicana subió un video hace algunos días y fue hasta este martes que recibió la respuesta del arquero.

“Me han dicho tantas veces que me parezco a Carlos Acevedo que me la empecé a creer. Creo que es el cabello… ya no sé quien soy”, fue lo que Alexa comentó en el pequeño video que publicó en la plataforma TikTok y en el que se dio a conocer como la doble del cancerbero.