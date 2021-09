Dani Alves se marcha de Sao Paulo por deuda económica

Brasil.- En conferencia de prensa, el director de futbol de Sao Paulo, Carlos Belmonte anunció que Dani Alves no seguirá en el equipo de Brasil, debido a una deuda con el jugador.

Acompañado de Hernán Crespo, entrenador de Sao Paulo, Carlos Belmonte dio a conocer que Dani Alves no se presentó a los entrenamientos y revelando que ya no seguirá con el club.

Miranda se presentó a los entrenamientos, con normalidad, pero Dani Alves no lo hizo. Fuimos comunicados por su representante que Dani Alves no regresará a Sao Paulo, al no saldar la deuda que tiene el club con el jugador”, declaró Belmonte.