¡En el Top 10! La leonesa Sara Roel participó en el triatlón AsTri Cozumel

Pese al golpe de calor que sufrió durante el recorrido y el cual casi la lleva a abandonar la competencia, la leonesa Sara Roel fue incluida en el Top 10 del Triatlón AsTri Cozumel que se llevó a cabo el sábado pasado.

Con un registro final de 1:02:43 en el triatlón sprint de la categoría Elite Femenil, la joven deportista finalizó la justa en el octavo lugar de su división, esto sin importar las condiciones climáticas que mermaron su capacidad física y le impidieron demostrar lo que había entrenado en estos últimos meses.

En éstas, además de señalar el lugar en el que cruzó la meta, confesó que tuvo que ser atendida por el cuerpo médico cuando terminó su compromiso, esto debido a un desvanecimiento y al cansancio al que se sobrepuso durante el recorrido.

“Tanto calor y deshidratación diaria no me funcionó, tuve una buena natación y en el segmento de ciclismo me sentí fuerte. Pero desde que comencé a correr sentí que me desmayaba, no sentía mis piernas, veía borroso y tenía sueño, pensé en abandonar varias veces. En la meta me desvanecí y estuve buen rato con los médicos, no podía ver bien sus caras y no recuerdo qué pasó, al parecer un golpe de calor, deshidratación”, aseguró.