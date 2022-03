Pelea del ‘Canelo’ contra el ruso Bivol está en peligro

Mayo fue el mes elegido por Saúl ‘Canelo’ Álvarez para regresar al cuadrilátero, y aunque por ahora la pelea sigue en pie, ésta podría sufrir algunas modificaciones debido a que el pugilista mexicano se enfrentará a Dmitry Bivol, boxeador ruso y campeón de la AMB.

El mundo del deporte no ha hecho oídos sordos al conflicto bélico que involucra a Ucrania y Rusia, es por ello que no han dudado en bloquear a los competidores rusos en diversas disciplinas y el box no ha estado exento de esto.

El mexicano dio a conocer la fecha de su próxima pelea | Foto: Cortesía

Estas decisiones, importante señalar, afectarían directamente la realización del combate entre el ‘Canelo’ y el ruso Bivol, el cual se pactó para el próximo 7 de mayo según confirmó el mexicano a través de redes sociales.

“¡Es oficial! Pelearé este próximo 7 de mayo contra Dmitry Bivol por el Campeonato Mundial de la AMB Semicompleto en las 175 lb. Próximamente confirmaremos la sede”, señaló el mexicano, quien regresará al ring seis meses después de su triunfo sobre Caleb Plant.

La pelea sigue en pie por ahora y Álvarez no ha mencionado la posibilidad de cancelarla, esto quizá como una muestra de solidaridad ante la situación que atraviesa Ucrania, pero que exista esta opción no ha sido bien vista por periodistas como David Faitelson, quien se dijo extrañado porque diversos organismos deportivos mezclen el deporte con la política.

“Siempre hemos implorado que no se confunda patria con futbol, que lo de los himnos es un exceso y que la imagen de un país no está en los botines de 11 futbolistas… Hoy, la FIFA, para sostener su voraz apetito por el negocio, reafirma esos principios (...) Si la FIFA y algunos otros organismos deportivos expulsan a Rusia de toda competición…. ¿Qué debe hacer “El Canelo”? ¿Cancelar su próxima pelea con el ruso Dmitri Bivol?”, publicó en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con El Universal, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) excluyó a púgiles rusos de las listas de clasificación, aunque los que poseen un título pueden mantenerlo sin ningún problema, al menos por ahora.

Sin embargo, si la pelea se lleva a cabo, Bivol no podría portar su bandera ni entonar el himno nacional, además de que el nombre de su país no se mencionará.