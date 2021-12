Saúl "Canelo" Álvarez volvió a mostrar su humildad e invitó los tacos a las personas se encontraban cenando en el lugar.

Saúl se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jalisco después de convertirse en el campeón indiscutido del peso supermediano.

Canelo decidió salir a cenar a una taquería ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga para romper la costumbre.

Saúl ceno en la taquería, le pagó la cuenta a los comensales y también se tomó fotos con las personas que se encontraban presentes

“Canelo” Álvarez se ha ganado el reconocimiento de cientos de personas no solo por sus logros arriba del ring, también por su ayuda a las personas que los necesitan

“Para mí no existen límites. Para muchos sí, pero para mí no, entonces ni siquiera yo sé cuál es mi límite. Ya me toca hacer lo que yo quiera. Ahorita la verdad es que enfrenté a todos los campeones mundiales en 168 y a todos les arrebaté el título y pues ahorita puedo hacer lo que yo quiera”.