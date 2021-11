¡Llovieron mentadas! Canelo y Plant libran pesaje y se dicen de todo

Saúl “Canelo” Álvarez y Caleb Plant se encararon por última vez, pues ya es cuestión de horas para el combate más esperado en Las Vegas, Nevada.

Canelose presentó al pesaje con una pijama color oro y entre aplausos, mientras que los aficionados abuchearon a su contendiente, Caleb Plant.

Fue un tenso pesaje en el que la rivalidad que se generó en torno entre ambos boxeadores se pudo sentir, pero ninguno falló en la báscula.

Caleb fue el primero en subir a la báscula, marcando 167 libras. Luego subió el Canelo, quedando con 168 libras, el límite permitido.

Los aficionados esperaron desde muy temprano que las puertas del MGM Grand se abrieran para ingresar al recinto donde se llevaría a cabo el pesaje.

Gritos de apoyo a Canelo, el Mariachi entonando el Cielito Lindo, fueron sólo uno de los ingredientes que hubo previo al pesaje.

Luego del pesaje, llegó el momento del Face To Face, tanto Canelo y Caleb Plant dejaron lo mejor para este momento, ya que en la última conferencia de prensa no se miraron.

Los encargados del pesaje pusieron una distancia más grande de lo que siempre vemos en el boxeo y solamente Canelo y Plant comenzaron a insultarse, la mala sangre salió en ambos lados y se pudo vivir un momento muy tenso arriba del escenario.

Al final no hubo altercado, pero, sin duda existe una gran rivalidad entre ambos y es que mañana, ambos se subirán al ring para demostrarle al mundo quién es el mejor de la división de las 168 libras.

"No tengo que decir nada... Llegó su hora... Lo va a sentir el sábado. Tengo buena sangre en mí. Me siento bendecido y con responsabilidad. Me motiva estar en esta posición más que responsabilidad" dijo Canelo.