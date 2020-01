Saúl Zamora: el niño que soñaba ir a un estadio y ya debutó con León

León.- De pequeño, Saúl Zamora le pidió a los Reyes Magos un boleto para ir a un estadio de futbol. El sábado entró a la cancha del Glorioso para debutar como jugador de Primera División.

Los sueños deportivos del joven leonés se están cumpliendo, pero eso no quiere decir que todo le ha caído del cielo.

Pudo ser chiva

Desde hace siete años pertenece a las Fuerzas Básicas del Club León, pero Saúl pudo ser del Guadalajara.

El ‘Zully’ Ledezma, como visor del Rebaño, trató de convencer a sus papás de dejarlo en casa club tapatía luego de verlo jugar en una Copa Chivas cuando solo tenía nueve años.

Con esa edad, Saúl fue aceptado en el León a pesar de no contar con esa categoría en sus Fuerzas Básicas. Y desde ese momento, el mediocampista ha combinado razonable y religiosamente adolescencia con el futbol y el estudio. Tanto así, que fue elegido para ser parte del primer plantel del León y terminó el semestre pasado como el segundo mejor promedio en la preparatoria que cursa.

Adelantado a los de su categoría, Saúl recibió su primera convocatoria a la Selección Nacional Sub-16 a la edad de 14 años. Este proceso fue interrumpido por una pubitis que le impidió ir a una gira por Europa como seleccionado, pero la dedicación del chico no se vio mermada y regresó a la selección juvenil meses después.

'Toca fácil'

‘Vas a entrar al lado de Montes’, ‘toca fácil’, ‘te tenemos confianza’, fueron las frases de Nacho Ambriz para Saúl instantes antes de entrar al juego contra Gallos.

“Es una emoción única, la verdad es que estaba nervioso, pero eso se quitó ya estando en la cancha”, comenta el leonés de 16 años poco después de su primer juego en la Liga Mx.

Al final del partido, recibió las felicitaciones de los demás jugadores. Sosa, Aquino, Campbell y Montes le expresaron no conformarse e ir siempre por más.

“El ‘Chapo’ es el jugador que más me ha orientado y el que siempre me da indicaciones”, refiere Saúl, quien ha tomado el reto de ser de los juveniles del primer plantel esmeralda para el Clausura 2020.

Los 'cachorros'

Junto con Fidel Ambriz, Saúl es considerado por Ambriz Nacho para cumplir la regla de menores. Ambos jóvenes han seguido el proceso hombro a hombro en el León.

“Hemos estado juntos en buenas y malas, creciendo a la par futbolísticamente”, señala Saúl, “Fidel me dio ánimos antes de entrar, me deseó que me fuera bien”.

Fidel y Saúl al final del juego contra Querétaro. Twitter.

A decir del propio Saúl, ambos fortalecen día a día su mentalidad para avanzar en su carrera futbolística.

Lo hemos comentado muchas veces, nosotros queremos pensar que no estamos solo para sumar minutos de menor, también sabemos de la responsabilidad de jugar bien en el primer equipo”.

'Lo logramos'

Cuando Saúl se acercó a la banda y se postró a unos centímetros del terreno de juego, hubo un grito desde la tribuna que se distinguió: ¡Dalo todo, hijo, dalo todo!

Esas fueron las palabras de su padre, Alberto Zamora. “A los cuatro años le pidió a los Reyes Magos un boleto para ir a ver un partido de futbol de Primera División”, recuerda el orgulloso papá.

El sueño de Saúl se cumplió en un San Luis contra Santos y ese juego, “fue una película que pasó por mi mente cuando vi que iba a debutar”, comenta Alberto Zamora.

La familia Zamora en su primer partido de futbol en un estadio. Cortesía.

El padre de Saúl sonríe al recordar que su hijo siempre le expresó el deseo de jugar para el León. Por ello, una vez que se hizo realidad el debut, padre e hijo se abrazaron en la tribuna del Glorioso. “Lo logramos, lo logramos”, intercambiaron palabras.

Apenas inicia

Tanto padre como hijo saben que el debut del sábado no es la meta sino el disparo de salida.

“Entrar a jugar fue un sueño alcanzado, pero sé que para mantenerme debo tener disciplina, esfuerzo, humildad y, sobre todo, mantener los pies en la tierra”, asiente Saúl, consciente del reto que tiene enfrente dentro del futbol profesional.