‘Se abrió posibilidad de que esté aquí’, dice Ambriz sobre Sebastián Fassi

León, Guanajuato.- En el caso de Sebastián Fassi importa todo menos el apellido, así lo dio a entender Ignacio Ambriz, quien aseguró que ya tenía en la mira al ahora excancerbero de Mineros incluso antes de que iniciara el Apertura 2019.

A mí no me vengan con que es hijo de fulano o perengano, está en riesgo mi chamba, no tengo pelos en la lengua para decir lo que estaba pasando, ya lo habíamos visto con Zacatecas y hoy se abrió la posibilidad de que esté aquí”, aseguró el timonel al ser cuestionado por la llegada del joven arquero.