Un decepcionado 'Chelís' dice adiós al futbol

México.- En entrevista para 'Cancha' de Reforma, el siempre polémico y sincero José Luis Sánchez Solá, dejó en claro su hartazgo por futbol por lo que decidió decirle adiós.

A continuación la entrevista:

José Luis Sánchez Solá perdió la fe en la humanidad. No puede contra el hastío. Dolido, maltratado y decepcionado, emprendió un recorrido a pie por más de 220 kilómetros en el llamado Camino de Santiago, al norte de España, sin otra cosa en la mochila más que dos conjuntos deportivos, tres playeras y un rompevientos.

El Chelís" enfrentó sus demonios. En una emotiva charla, desnuda el abandono de sus jugadores, cuerpo técnico y directivos en el Puebla -pone nombres y apellidos-; revela que TV Azteca es el verdadero dueño del club y por último, a 13 años de haber tomado la riendas de La Franja desde el Ascenso, le dice adiós al futbol profesional.

¿Qué haces emprendiendo un camino de sufrimiento?

Estoy muy decepcionado de la raza humana, los tres últimos equipos, que es lo que me gusta hacer, me he topado con gente que no es buena. Me levanto todos los días y mi único chiste es ser mejor persona".

¿Qué te decepciona?

En todas estas madres cada quien trabaja por su lado, cada quien ve su conveniencia".

¿Se despidieron de ti tus jugadores?

Ocho me hablaron, ¡ocho!, de 25".

Esos jugadores fueron Luis Noriega, Jorge Zárate, Nicolás Vikonis, Rodolfo Salinas, Daniel Arreola, Néstor Vidrio, Daniel Lajud y Diego Abella. De sus tres líderes, Jesús Zavala ni las gracias le dio, mientras que Arreola y Vidrio no respondieron en la cancha como él esperaba.

Empezaron muy mal la pretemporada, se salían a la mitad (de los entrenamientos), menos trabajo, nada más querían una sesión. 'No, Chelís, cuando empiece el torneo vas a ver que todo es diferente'. ¡No!, no les da; si no entrenas, no te da".

Pero el pesar del "Chelís" abarca también a su cuerpo técnico y a la directiva.

¿Los jugadores te tendieron la cama?

No, no me la tendieron, simplemente se empoderaron de tal manera en que ya mandaban ellos, ya decían los horarios, ya decían si en la mañana o la tarde, las maneras, las formas, las cargas".

¿Cómo dejaste que se te escapara así el control?

El semestre pasado que no los conocía así, habíamos hecho 24 puntos. Cuando ellos corren al entrenador, no les parecía (Juan) Reynoso ni el preparador físico, y caras y gestos. Hoy vuelven a hacer lo mismo, y traen al mismo entrenador, al mismo que corrieron ellos, y lo primero que hace es no meter a Néstor, no mete a Zavala y no mete a Arreola".

¿Fallaste al no detectar el problema?

No puedes dar la libertad porque hoy te firman por 2 o 3 años, te juegan bien un semestre y los otros dos el jugador se tira a la hamaca, y no tienes cómo rescindir el contrato".

Era una muerte anunciada...

Sí, pero no quise fallar".

¿Tus bonos como técnico cómo quedaron?

Me valen madre. Estoy más afligido por mi handicap, que me alejé de golf desde febrero hasta ahorita”.

¿Te ves regresando al futbol?

No. Ya no".

¿En serio?

Los primeros 20 años estudié, a lo que me dio. Los segundos 20 años, trabajé, a lo que me dio. Los terceros 20 años estuve con lo que el futbol me dio. Ya es momento para decidir. Como que cada 20 años me marca la vida, pero muy marcada está mi vida. No, yo ya no me veo".

¿Ya no te queda gas?