¡Se busca campeón! Con autogol, Arsenal queda fuera de FA Cup

Southampton, Inglaterra.- Fue todo para Arsenal. En la cuarta ronda del torneo inglés, el actual campeón de la FA Cup quedó eliminado ante Southampton con un autogol y no podrá refrendar el título.

En partido disputado en el Saint Mary’s Stadium, Arsenal no pudo anotar y al minuto 24’, llegó la anotación de Southampton, cuando en un servicio al área por parte de Kyle Walker-Peters, el defensa Gabriel dos Santos Magalhaes desvió el balón y se introdujo en el arco defendido por Bernd Leno.

Con la derrota, Arsenal quedó fuera en cuarta ronda de FA Cup, torneo que ganó en 2020, al derrotar a Chelsea en la final.

En Premier League, Arsenal no ha tenido buena temporada, ya que ha sumado 27 puntos en 19 partidos, producto de ocho victorias, tres empates y ocho derrotas, estando a 13 puntos del líder Manchester United.

Para colmo del equipo, su siguiente partido en Premier League será nuevamente ante Southampton, el próximo martes 26 de enero a las 2:15 de la tarde, otra vez en el Saint Mary’s Stadium.