'Se cierra un ciclo de mi vida', Fernando Álvarez se despide de ESPN

CDMX.- Mediante sus redes sociales, el comentarista venezolano Fernando Álvarez anunció su salida de ESPN, señalando que “se cierra un ciclo” en su vida.

Destacando que por casi la mitad de su vida, ESPN ha sido su casa, Fernando Álvarez señaló estar bendecido y afortunado.

No tengo palabras que puedan expresar el agradecimiento que siento con todos mis compañeros de trabajo, seguidores y fans que tanto me han apoyado, de quienes he aprendido...”, escribió.