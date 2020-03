Se confirma caso de coronavirus en futbolista de la Liga española

España.- Mediante sus redes sociales, el jugador argentino Ezequiel Garay, confirmó ser portador de coronavirus, por lo que se ha convertido en el primer jugador de la Liga española en aceptar que se encuentra contagiado.

En su mensaje el defensa, indicó que se encuentra "muy bien" por lo que se mostró optimista confirmando que hará caso a las autoridades sanitarias.

Garay quien viene de ser operado de una fuerte lesión apenas el pasado mes de febrero, no ha podido tener gran contacto con sus compañeros en las últimas semanas y ahora aprovechará esta situación para seguir aislado:

Por su parte su esposa, Tamara Gorro, indicó también en redes sociales que pese a estar en contacto directo con el futbolista hasta el momento se ha sentido bien

Como ya sabéis Ezequiel ha dado positivo en coronavirus, yo supongo, por lógica, que también estaré infectada porque estoy en contacto directo con él, pero voy a dar el primer paso que las autoridades sanitarias han dado desde el minuto uno que es no colapsar. No tengo síntomas, él está bien, yo también, por lo que no me voy a volver loca pidiendo esa prueba porque estoy bien y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan", indicó.