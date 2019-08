Se contradicen en Barcelona con Neymar; unos dicen que volverá, otros que no

Barcelona, España.- Neymar sigue siendo jugador de PSG y Barcelona podría estar buscándolo, ¿o no?

De acuerdo con Jordi Cadorner, quien es el vicepresidente del Barcelona, comentó para TV3, que “no hay caso Neymar”.

No hay caso Neymar y es complicado. Sabemos que no está bien allí (PSG), pero es un tema que se tiene que resolver en París. No tenemos que hablar con él, debemos respetar al jugador”, comentó.