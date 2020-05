‘Se está acabando el humo’, festeja Martinoli victoria de Toluca a Ormeño

CDMX.- Toluca y Puebla tuvieron el partido de jornada 7 en eLiga Mx y al final, el comentarista Christian Martinoli festejó la victoria de los Diablos a Santiago Ormeño, representante de la Franja, asegurando que ‘se acaba el humo’.

En el partido, Puebla se adelantó en el marcador con gol de Osvaldo Martínez y Ormeño lo celebró efusivamente.

No lo puedo ni gritar, me da risa el muerto de Ormeño, me lo está gritando en la cara. Fue un gol Ormeño, no siete, es uno”, dijo Martinoli.