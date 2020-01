Alejandro Pacheco, medallista parapanemericano, denuncia agresión y robo de policías

CDMX.- El medallista paralímpico Alejandro Pacheco fue entrevistado en Imagen Televisión, donde contó sobre la agresión que sufrió por parte de cuatro policías, que también le robaron.

En la entrevista, Alejandro Pacheco señaló que se encontraba en la estación del Metro Etiopía en la Ciudad de México, en el área de mujeres, cuando los elementos de Policía se acercaron.

Estaban insultándome, diciendo que me estaba haciendo pen…, para que las personas no se metieran. (Decían) que yo no era ciego”, declaró Pacheco.