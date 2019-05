'Se ha perdido el amor al futbol', critica Cardozo a jugador actual

Ciudad de México.- En entrevista en La Última Palabra, José Cardozo, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara, criticó que los actuales jugadores de futbol han perdido el amor por el deporte.

Se ha perdido el amor al futbol. Siempre lo digo, se ha perdido y el futbolista está preocupado por otra cosa, no se preocupa de él, no solamente en México, me parece que en todos lados”, declaró.