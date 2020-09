‘Sé que si llama a Presidente, me corren’, dijo Martino a Messi, revela Zubizarreta

Barcelona, España.- En plática con Vicente del Bosque para El País, el exportero y exdirector de futbol de FC Barcelona, Andoni Zubizarreta habló sobre Messi y reveló que en una plática, el técnico Gerardo Martino le dijo al futbolista que sabía que si él hacía una llamada al Presidente del equipo, era suficiente para que lo corrieran.

En la plática, Zubizarreta señaló que hay jugadores que representan más que ser un jugador, dando como ejemplo a Messi, añadiendo que representan el juego, pese a ser un jugador pequeño, pueden hacer goles.

Zubizarreta también añadió que el principal problema de Messi es que compite, no solamente contra sus rivales, sino contra él mismo, por lo que Vicente del Bosque interrumpió y aseguró que eso es difícil de gestionar para un técnico de futbol, ya que si no se alinea el futbolista con el entrenador, llegará a haber problemas, y tras este comentario, Zubizarreta mencionó lo sucedido entre Lio Messi y Gerardo Martino.

Depende de la generosidad del jugador con su equipo, con su entrenador. Martino, cuando estaba en el Barcelona, le decía a Messi: ‘Ya sé que si usted llama al Presidente, me echa, pero carajo, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Lo sé”, contó Zubizarreta.