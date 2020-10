¡Se queda! Habrá más ‘Lobo Mexicano’, Raúl Jiménez renueva contrato con Wolves

Londres, Inglaterra.- Seguirá el ‘Lobo Mexicano’ en Wolves. Raúl Jiménez renovó contrato con Wolverhampton por otros cuatro años en el equipo.

Asegurando que es especial para él renovar con Wolves, Jiménez destacó la confianza que le dio el club hace dos años.

Me cobijaron, me dieron esa confianza que yo tanto había buscado en un equipo en Europa y hoy que la tengo, estoy muy contento y no pienso soltarla. Quiero seguir trabajando fuerte, quiero seguir cosas importantes para este club”, declaró Jiménez.