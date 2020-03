Se quema coche a Esapekka Lappi y por ello, cancelaron tramo del Rally

León, Guanajuato.- El piloto finlandés Esapekka Lappi vio impotente cómo su Ford Fiesta fue consumido por el fuego, en la primera jornada de tierra, este viernes, en el Rally Guanajuato 2020.

El incidente se dio al final del tramo 7, en la segunda pasada por El Chocolate. En pleno camino de tránsito, la parte trasera del Ford comenzó a incendiarse.

El navegante, Janne Ferm, se bajó a revisar y vio las llamas, pero ni él, ni Lappi creyeron que fuera como para detenerse por completo.

Nos detuvimos al final y cuando Janne abrió la puerta, dijo ‘el auto se está quemando’. No me di cuenta de lo grave que era y traté de seguir manejando”, contó el piloto finlandés.

Lappi avanzó algunos metros a baja velocidad y el fuego creció, hasta hacerse incontrolable.

No tuvimos problemas en la etapa, no sé qué ocasionó el fuego. Los vidrios polarizados bloqueaban la vista y no podía ver el fuego. Luego me quedé sin frenos y me di cuenta de que seguía quemándose. Luego salté del auto. Nunca habíamos visto tanto fuego”, comentó.