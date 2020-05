¿Se retira? ‘Estoy pensando en cómo irme’; dijo Martinoli, pero no será pronto

CDMX.- Hablando con Carlos Hermosillo y Miguel Gurwitz, el cronista Christian Martinoli no solo habló sobre André Marín, sino añadió en qué busca cómo salir de ser comentarista deportivo, pero ahora dio a conocer que no será pronto.

Siempre estoy pensando en cómo irme, no en cómo quedarme. Hay un punto en el que ya, hasta por salud mental… Poco a poco me voy aburriendo cada vez más. Me trato de divertir”, comentó Martinoli en la entrevista de hace dos semanas.