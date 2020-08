Se sube Layún al tren de Messi y delata que llegará a Rayados

Monterrey, Nuevo León.- Este martes el nombre de Lionel Messi apareció en todos lados, debido a que e mismo argentino pidió su salida de las filas del Barcelona, por lo que algunos "vivillos" como Miguel Layún no dudaron en subirse al tren y delatar que el astro argentino llegará a Rayados del Monterrey.

Naturalemnte el foco deinformación sobre Messi estuvo en las redes sociales, donde justamente Layún decidió publicar un mensaje en el que "sin querer queriendo" señaló que el nuevo club del multi ganador de balones de oro, sería nada más ni nada menos que la Sultana.

Hola @fundacionmessi podrían avisarle a mi hermano que ya le deje en su whatsapp las opciones de casa que me pidió? No se por qué no me ha contestado , me imagino le han llegado algunos mensajes!! Nos vemos en MTY amigo!!", escribió en sus redes sociales.