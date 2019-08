No solo enfrenta suspensión, Juan Carlos Osorio también debe millonada al SAT

Ciudad de México.- En la lista de 300 contribuyentes, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no solo aparece el ex presidente Vicente Fox, también se encuentra el ex técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, quien debe una millonada.

De acuerdo con la lista del SAT, Juan Carlos Osorio, debe 15 millones de pesos, en tema de impuestos.

El técnico tuvo un salario de 42 millones de pesos, por lo que los 15 millones de pesos corresponderían al 35% del impuesto sobre la Renta.

Federación Mexicana tendría la “culpa”

Pero, esto sería “culpa” de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ya que contrataba a los técnicos de la Selección Mexicana, no directamente, sino por outsourcing.

La empresa Organización Operación e Integración del Deporte SC, de la Ciudad de México, que también contrató a José Manuel de la Torre y a Víctor Manuel Vucetich, sería la responsable de no declarar los impuestos del técnico colombiano.

Ahora, Osorio, aunque no haya tenido conocimiento de esto, tendrá que aclarar su caso, y buscar un despacho fiscal para no verse en un problema mayor.

Juan Carlos Osorio estuvo de 2015 a 2018 dirigiendo a Selección Mexicana y actualmente está con Atlético Nacional en Colombia, donde enfrenta una suspensión de dos meses.