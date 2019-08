'Se va un gran amigo', dice Herrera; 'Ya lloré demasiado', acepta Marchesín

Ciudad de México.- Agustín Marchesín ya es nuevo jugador del FC Porto, pero previo a su salida de América, ofreció una conferencia de prensa, al lado del técnico Miguel Herrera, quien aseguró que no solo se va un profesional, sino un gran amigo.

Herrera también resaltó que Marchesín siempre ha buscado la titularidad, hasta en las “cascaritas”, destacando nuevamente su profesionalismo en América y también que se marchará un grande de la institución.

Sobre su salida, el portero argentino aseguró que está feliz porque jugará en el futbol europeo, pero triste por dejar a América, ya que aseguró que ha sido la mayor bendición en su carrera.

He llorado muchísimo, no me conocía esa faceta, pero es bueno descubrir, saber que lo que me ha tocado vivir es para bien, me voy, logrando tres campeonatos”, aseguró.