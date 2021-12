‘No podía buscar ser titular, me hubiera gustado ser histórico’, dice Córdova sobre América

CDMX.- En entrevista para ‘La Última Palabra’ de Fox Sports MX, el nuevo futbolista de Tigres, Sebastián Córdova, habló sobre su salida de Club América, mencionando que llegó un momento en el que no podía buscar ser titular con el equipo, en el que le hubiera gustado ser histórico.

Cuestionado por Alex Blanco sobre sus motivos de dejar a Club América, Sebastián Córdova dio sus motivos.

Lo que vengo buscando es jugar, buscar un lugar de titular y creo que en América, me quedó un poquito claro que tal vez no lo podía tener. Era buscar opciones, qué me convenía y en cuanto salió Tigres, fue la mejor opción para mí, para poder crecer, ser titular y buscar un lugar en Selección Mexicana”, declaró Córdova.