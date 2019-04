'Seguiremos en pláticas por Lobos BUAP', dice gobernador Sinhue

Guanajuato.- El Estado seguirá en pláticas con los directivos del club de futbol, Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), para darles una nueva sede en Irapuato, más no para comprarlo, señaló el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Esto luego de que el presidente del equipo, Mario Mendívil, negara alguna intención de venderlo.

Me buscaron sí, directivos, no para que el estado compre un club, hay equipos que ven la posibilidad de venirse a Irapuato, pero es cierto que tendríamos que hacer una inversión, una remodelación del estadio (Sergio León Chávez) para que esto sea posible y es lo que ellos venían a plantear, no andan vendiendo el club, simplemente andaban viendo la posibilidad de cambiarse de sede a Irapuato”, expresó Rodríguez Vallejo.