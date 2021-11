Insultan y amenazan al Chaka Rodríguez por jugar mal con la Selección Mexicana

Luis “El Chaka” Rodríguez, jugador de la Selección Mexicana, reveló algunos de los insultos y amenazas que sufrió tras la derrota del Tri por 2-0 ante Estados Unidos, en la eliminatoria mundialista.

En redes sociales, “Chaka” Rodríguez, jugador de los Tigres de la UANL y lateral derecho de la Selección Mexicana, republicó un mensaje amenazante que le envió un supuesto aficionado.

Según contó el defensa, no respondió a las amenazas, por lo que el mismo usuario le escribió en Instagram a la esposa del jugador.

"Que tu pen... no me contesta. Hazme una cita, así le digo en persona que es un pen..., al igual que su familia. Pero haz la cita de verdad, no hables por hablar, que así son ustedes".

Finalmente, Luis Rodríguez le envió un mensaje al pseudoaficionado, de nombre Miguel:

"Entiendo que mi trabajo en Selección pueda causar todo eso en tí, pero no lo justifico. Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa, violar y matar son palabras muy crueles. Miguel, no nos merecemos eso y mucho menos debes incluir a mi familia. Dejar la Selección no es opción para mí. Deseo de todo corazón que Dios toque tu corazón, y si en algo que no sea el futbol te puedo ayudar, estaré atento".