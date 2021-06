“Chicharito” se sumó este 2021 a la lista de los jugadores “apestados” del Tri

Javier Hernández no jugará la Copa Oro con la Selección Mexicana de Gerardo Martino pero no por temas deportivos, y aunque no se habla abiertamente de ello, se rumora que un desencuentro entre ambos personajes detonó esta enemistad que, sin embargo, no es la primera que se da en el seno del Tri.

La polémica que envuelve al “Tata” y al “Chicharito” este 2021 se une a una lista que acumula varios casos similares, en diferentes momentos pero más o menos los mismos protagonistas: un jugador y un entrenador que no coinciden en ciertos aspectos, ya sea en la cancha o fuera de ella, y todo concluye con la no participación del jugador en una justa.

En este momento, al ser excluido de la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Oro y una posible Copa del Mundo, Hernández se une a elementos como Carlos Hermosillo, el propio Miguel Herrera en su etapa activa como jugador y, sobre todo, Cuauhtémoc Blanco, quien protagonizó con Ricardo Lavolpe una de las enemistades más sonadas.

Foto: Cortesía

"CHICHARITO" HERNÁNDEZ

Se dice que un almuerzo en Estados Unidos, cuando Hernández y otros compañeros del Tri estaban en su tiempo libre e invitaron a personas ajenas al equipo, fue la manzana de la discordia entre el delantero y Martino, pues pese al buen momento que vive en la MLS, el jugador del LA Galaxy no está considerado ni por equivocación en el esquema del argentino.

Foto: Cortesía

CUAUHTÉMOC BLANCO

El ahora gobernador de Morelos se quedó fuera de Alemania 2006 por problemas con el entonces timonel Ricardo Lavolpe. El argentino lo dirigió en América pero no le tuvo mucha confianza, después, ya con su estatus como figura azulcrema, Blanco se llegó a burlar del “Bigotón” luego de anotar un gol y esto sólo imposibilitó su llamado al Tri.

Foto: Cortesía

CARLOS HERMOSILLO

Histórico con Cruz Azul, el delantero se quedó fuera de Francia 1998 por decisión de Manuel Lapuente. Hermosillo tenía 33 años en ese momento y quizá fue ese detalle el que provocó que Lapuente lo dejara fuera fuera del Mundial.

Foto: Cortesía

MIGUEL HERRERA

El temperamento del “Piojo” es de sobra conocido, y fue este aspecto el que motivó a Miguel Mejía Barón a excluir al ahora entrenador de Estados Unidos 1994. Herrera fue parte activa en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo pero de manera inexplicable, se perdió la máxima justa del balompié.

Foto: Cortesía

JOSÉ ANTONIO NORIEGA

Javier Aguirre, previo al Corea-Japón 2002, se encargó de dejar fuera al “Tato” Noriega, esto a pesar de que al igual que el “Piojo”, Noriega había sido constante en los duelos de clasificación para la Copa del Mundo.