CDMX.- Al parecer, Javier ‘Chicharito’ Hernández no será considerado para el mundial de Qatar 2022, de acuerdo con declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, quien aseguró que al delantero “no lo vería en convocatorias de aquí en adelante”.

En entrevista para ESPN, Yon de Luisa aseguró que han sido respetuosos con las decisiones del técnico Gerardo Martino.

Hay motivos (de no llamar a ‘Chicharito’ Hernández) y no lo vería en las convocatorias de aquí en adelante”, declaró De Luisa y añadió que si se ha decidido no incluir al jugador “es por algo”.