‘Siempre he querido estar elegible’, dice 'Chicharito' sobre el 'Tri' y busca reunirse con Martino

CDMX.- ¿Irá a Catar 2022? De acuerdo con información de David Medrano, ‘Chicharito’ Hernández busca reunirse con el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, y en entrevista con Jorge Ramos, aseguró que siempre ha buscado ser elegible para el ‘Tri’.

En su columna, David Medrano detalló que “desde el entorno” de ‘Chicharito’ quieren que el técnico Gerardo Martino y el futbolista se reúnan, con el fin de aclarar situaciones, a lo que el entrenador argentino tiene disposición para hablar con el delantero mexicano, quien no ha sido llamado desde septiembre de 2019.

Aunque en el pasado mes de abril, Gerardo Martino aseguró que ‘Chicharito’ no ha sido llamado a la Selección Mexicana, debido a que el técnico así lo ha decidido, a finales del mismo mes, el entrenador reconoció que el delantero de LA Galaxy estaba en buen momento y le abrió la puerta a Hernández Balcázar.

En plática con Jorge Ramos, ‘Chicharito’ Hernández aseguró que él no ha decidido dejar de jugar en la Selección Mexicana.

Siempre he querido estar elegible para estar en la Selección; siempre lo he hecho y he tratado de hacerlo. Si no quisiera estar en la Selección, te lo diría”, declaró ‘Chicharito’.