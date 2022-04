‘No hay líderes en la Selección’, critica Cuauhtémoc Blanco

CDMX.- En entrevista para Fox Sports, el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, señaló que, actualmente, la Selección Mexicana no tiene líderes.

Cuestionado por Raúl Orvañanos sobre el liderazgo en Selección Mexicana, Cuauhtémoc Blanco apuntó que no se ve quien lo ejerza en el ‘Tri’.

Lo he dicho muchas veces que no hay líderes, aunque le duela a mis compañeros; no hay líderes y siempre lo he dicho. Falta mucha comunicación, desde el portero, defensa central, medios, delanteros, tratar de tener mucha comunicación, eso es fundamental”, declaró el ‘Cuau’.