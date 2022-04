'Cuau' no llevaría a 'Chicharito' a Qatar 2022 y Faitelson le responde

CDMX.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue entrevistado en ESPN y aseguró que si él fuera el técnico de la Selección Mexicana no llevaría a Javier ‘Chicharito’ Hernández a Qatar 2022, por lo que David Faitelson le respondió.

En entrevista para Futbol Picante, Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado por Sergio Dipp sobre la ausencia de ‘Chicharito’ Hernández en la Selección Mexicana y el actual político aseguró que él no llevaría al delantero al mundial de Qatar 2022.

En lo personal, no; si yo fuera el entrenador, no, porque no quiero”, declaró Cuauhtémoc Blanco sobre ‘Chicharito’ Hernández.