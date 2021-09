¿Dónde y a qué hora ver el partido México vs Honduras en fecha FIFA?

La afición no acompañará a la Selección Mexicana, al menos no en este primer partido, en el arranque de las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022. No obstante, las televisoras mexicana ofrecerán varias opciones para la afición azteca.

Este jueves en la cancha del Estadio Azteca, el Tri de Gerardo Martino continuará su camino rumbo a la Copa del Mundo del próximo año aunque sin la afición en las tribunas, esto debido a la sanción que impuso la FIFA debido al grito homofóbico.

Así las cosas, la televisión y las plataformas digitales serán el único contacto que la afición podrá tener con el Tri que este jueves reiniciará su camino hacia la máxima justa de selecciones.

Como sucede siempre con los partidos que disputa el combinado mayor, el duelo se transmitirá tanto por televisión de paga como por televisión abierta, por lo que los seguidores podrán elegir dónde ver el juego.

FICHA

Día: Jueves 02 de septiembre

Hora: 21:00 Hrs.

Estadio: Azteca

Árbitro: Selvin Brown (Honduras)

Por TV: TUDN/Canal 5/Azteca 7

El del jueves, que iniciará a las 21:00 horas, se podrá seguir tanto por Canal 5 como por TUDN, y también por Azteca 7 y su plataforma digital Azteca Deportes, donde la televisora del Ajusco podría contar con su plana mayor de comentaristas y analistas: Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos.

Es importante recordar que para este partido, Martino se la jugará con un plantel un poco más juvenil y que tiene la base del combinado olímpico que ganó la medalla de bronce en Tokio, esto debido a la negativa de clubes del extranjero de prestar a ciertos jugadores.

Específicamente, se sentirá la ausencia de Hirving Lozano y sobre todo de Raúl Jiménez, quien habría jugado su primer partido del 2021 con el Tri pero debido a la alta posibilidad de contagios que existen en México, la Premier League y el Wolverhampton decidieron no permitir su viaje.

Así las cosas, Santiago Giménez será quien tome el lugar del examericanista en el primer partido de tres que tendrá el Tri en esta fecha FIFA.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos